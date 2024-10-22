Президент России встретился с премьер-министром Индии в Казани

«Позвольте Вас сердечно поприветствовать в России. На этот раз в Казани. Это один из наших исторических замечательных городов в Поволжье», — поприветствовал Путин индийского премьер-министра в столице Татарстана.
Российский лидер выразил признательность, что Моди лично прибыл в Казань на саммит БРИКС.
«Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. Таким образом, мы начнем нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках».
«У нас такие отношения, что мне кажется, что вы и так все понимаете», — пошутил глава российского государства, перебив переводчика.
Этим утром Нарендру Моди в международном аэропорту Казани встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.