Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Дебаты между баллотирующейся на второй срок Майей Санду и бывшим генпрокурором Молдавии, выдвиженцем от Соцпартии Александром Стояногло перед вторым туром президентских выборов пройдут 27 октября, сообщила во вторник пресс-служба партии социалистов.
Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. Перед первым туром выборов Санду в дебатах не участвовала.
«Александр Стояногло согласен на предвыборные дебаты на воскресенье, 27 октября. Было решено, что местом будет Дворец Республики, а трансляцию будет обеспечивать компания “Телерадио-Молдова”. Отмечаем, что формат и структура дебатов пока не определены».
Социалисты отмечают, что это компромиссный вариант, поскольку Стояногло предлагал провести дебаты 31 октября — ближе к дате второго тура выборов, а команда Санду настаивала на 24 или 25 октября.
В партии подчеркивают, что обсуждение проведения дебатов продолжается, поэтому не исключаются возможные изменения.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.