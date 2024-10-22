Путин в шутку объяснил отсутствие перевода для Моди тем, что тот «и так все понимает»

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Переводчик на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не решился прервать речь российского лидера, ожидая, пока тот закончит вступление. Заметив это, Путин не растерялся и пошутил, что его собеседник и так понимает все благодаря теплым отношениям Москвы и Нью-Дели.