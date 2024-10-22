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Путин в шутку объяснил отсутствие перевода для Моди тем, что тот «и так все понимает»

Президент РФ начал рассказывать индийскому премьеру о планах саммита БРИКС, но переводчица в какой-то момент прервала Путина, воспользовавшись небольшой паузой.

Источник: Фотобанк БРИКС

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Переводчик на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не решился прервать речь российского лидера, ожидая, пока тот закончит вступление. Заметив это, Путин не растерялся и пошутил, что его собеседник и так понимает все благодаря теплым отношениям Москвы и Нью-Дели.

Российский президент начал рассказывать индийскому премьеру о планах саммита БРИКС, который РФ проводит в качестве председателя объединения. Однако переводчица в какой-то момент прервала Путина, воспользовавшись небольшой паузой.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — с улыбкой объяснил президент РФ не вовремя начавшийся последовательный перевод его слов.

Моди улыбкой отреагировал на заминку и смехом — на ее шутливое «объяснение».

Путин Владимир