Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств, это объединение, которое призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не «дружить против» кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«БРИКС все-таки пока не имеет необходимой атрибутики для того, чтобы быть организацией: у БРИКС нет устава, нет какой-то хартии, которая бы объединяла, четких правил и так далее. То есть это скорее объединение стран, которые разделяют единые ценности, единые ориентиры», — заявил Песков «Известиям».
Он отметил, что страны БРИКС — приверженцы универсальной модели взаимоотношений без моноцентризма, которая зиждется на взаимном уважении и взаимной выгоде.
«А ЕС — это свои уставные документы, это четкие правила, это обязывающие документы, целый набор обязательств взаимных», — добавил представитель Кремля.
На просьбу уточнить, можно ли говорить о том, что в БРИКС не «дружат против» кого-то, Песков подчеркнул: «нужно так говорить».
«Действительно, сотрудничество в БРИКС никоим образом не нацелено против каких-то других стран, против каких-то других моделей. Единственная цель, которая преследуется, это именно взаимные интересы участников», — отметил пресс-секретарь президента.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.