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Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Путин: отношения России и Индии развиваются и носят привилегированный характер.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться».

сказал Путин

Он отметил, товарооборот между странами находится в хорошем состоянии, и напомнил, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится 12 ноября в Нью-Дели.

«Последовательно развиваются крупные проекты», — добавил Путин.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.