Самарские депутаты обсудили новый градостроительный законопроект

При этом полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию остаются за Министерством строительства. Председатель областного правительства Михаил Смирнов пояснил, что проект предлагает сконцентрировать на региональном уровне решения по комплексному развитию территорий и выдаче разрешений на отклонение от установленных норм застройки.