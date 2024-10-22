Самарские депутаты обсудили новый градостроительный законопроект

Во вторник, 22 октября, на заседании Самарской губернской думы обсудили важные изменения в градостроительной политике. Планируется, что ключевые полномочия по разработке и утверждению генеральных планов, градостроительных норм и планированию территорий будут переданы от муниципальных властей на уровень региона. Соответствующий закон депутаты приняли в первом чтении.
Теперь такие важные задачи, как внесение изменений в правила землепользования и застройки, утверждение генпланов, выдача разрешений на использование земель для определенных целей и изменения параметров строительства, будут под контролем органов государственной власти.
При этом полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию остаются за Министерством строительства. Председатель областного правительства Михаил Смирнов пояснил, что проект предлагает сконцентрировать на региональном уровне решения по комплексному развитию территорий и выдаче разрешений на отклонение от установленных норм застройки.