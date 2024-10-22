Объединение поселений с последующим образованием муниципальных округов стало ключевой темой совещания с главами муниципалитетов и членами правительства. Напомним, ранее эту процедуру прошли Коркинский, Саткинский и Каслинский районы. Теперь инициативу о преобразовании выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. «Прошу глав активизировать соответствующую работу, разъяснить жителям смысл и преимущество преобразований. Важно максимально приблизить местную власть к людям, сделать муниципальные услуги качественными и доступными для жителей», — сказал глава региона.