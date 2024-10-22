NYT: неубедительная победа «проевропейцев» в Молдавии стала шоком для Санду и ее западных союзников

В Молдавии прошел референдум, призванный положить конец десятилетиям метаний страны между Востоком и Западом. С микроскопическим перевесом победили сторонники внесения поправок в конституцию, направленных на сближение с Европой, пишет Эндрю Хиггинс в статье для New York Times.

Источник: AP 2024

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Результаты референдума, состоявшегося в воскресенье, были настолько неочевидными, а мандат на необратимый путь в Европу — настолько слабым, что Молдавия, бывшая советская республика и одна из беднейших стран Европы, застряла в трясине неопределенности относительно своего направления, говорится в статье NYT.

За ходом референдума внимательно следили в России, Европейском союзе и США. Результаты высветили глубокие разногласия, существующие в многих бывших советских республиках.

Несмотря на то что предварительные опросы общественного мнения, проведенные в стране, показывали, что значительное большинство избирателей хочет вырваться из сферы влияния России, результаты референдума, объявленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в понедельник, показали, что «за» проголосовали 50,46% избирателей, «против» — 49,54%. Таким образом, после подсчета 99,8% бюллетеней стало понятно, что избиратели с минимальным перевесом одобрили предложенные поправки в конституцию, закрепляющие «необратимость европейского курса» Молдавии.

Также была одобрена конституционная поправка, закрепляющая будущее членство Молдавии в Европейском союзе в качестве «стратегического направления» развития страны, страдающей от массового оттока молодежи, ищущей работу за границей, в основном в Западной Европе.

Но это далеко не та убедительная победа, на которую рассчитывали президент Санду и ее сторонники в ЕС и США.

Микроскопический перевес сторонников вступления в ЕС стал таким шоком, что Виталий Кожокарь, молдавский журналист с проевропейского телеканала в Румынии, сравнил исход молдавского референдума с неожиданным голосованием Великобритании в 2016 году за выход из Европейского союза. В обеих странах, по его словам, «сила молчаливых» избирателей, чьи взгляды редко проникают сквозь мыльный пузырь оптимизма в отношении Европы, проявилась у избирательных урн.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, представила незначительную победу на референдуме как доказательство того, что, «несмотря на гибридную тактику России», Молдвия «сильна и стремится к европейскому будущему».

Санду в своем аккаунте на платфоре X написала, что «преступные группировки и “иностранные силы, враждебные нашим национальным интересам, использовали самые позорные средства, чтобы держать нашу нацию в ловушке неопределенности и нестабильности”.

Как независимое государство, возникшее на развалинах Советского Союза, Молдавия десятилетиями разрывалась между Востоком и Западом, лавируя между теми, кто хочет примкнуть к России, и теми, кто предпочитает Запад.

В июне правительство начало переговоры о вступлении в Европейский союз.

Стремясь заручиться поддержкой Санду, США и ЕС в октябре предложили Молдавии экономическую поддержку, включая пакет мер на сумму около 2 млрд долларов. Россия применяла менее прозрачные методы в своих попытках повлиять на голосование. Она сосредоточилась на мобилизации враждебного отношения к Санду и Западу среди значительного меньшинства населения, которое видит в Москве более надежного партнера, пишет NYT.

До потенциального вступления Молдавии в Европейский союз еще много лет, но этот процесс ускорился из-за российско-украинского конфликта и решимости не допустить продвижения Москвы на другие бывшие советские территории.