Дятлова: «В полной мере закладываем в бюджет средства на те планы, которые касаются соцобъектов»

Также выполнены 6 муниципальных контрактов в целях выделения земельных участков под котельными на территориях образовательных учреждений. Разрабатывается документация по планировке территории для реконструкции сети дождевой канализации с локальными очистными сооружениями. Заключены два муниципальных контракта по подготовке документации по планировке территории для образования земельных участков под стоянку и благоустройство территории.
Кроме того, организован аукцион на право заключения муниципального контракта для расширения парковочного пространства возле ГБУЗ «Детская областная больница». Продолжаются работы по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград». Выполняются работы по разработке архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство территорий, прилегающих к ручью Литовскому и пруду Ялтинскому».
За 9 месяцев демонтированы 103 рекламные конструкции без разрешений на сумму 900,62 тысячи рублей.
По словам Елены Дятловой, осуществляется финансовое сопровождение 39 объектов, включая строительство и проектирование школ, детских садов, объектов спорта и локальных очистных сооружений.
«На следующий год в полной мере закладываем в бюджет средства на те планы, которые касаются социальных объектов. Но необходимо иметь видение по планам на инфраструктурные объекты и на 2026 год, и документы готовить на перспективу уже заранее», — сказала глава администрации Калининграда.