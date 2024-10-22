Дятлова: «В полной мере закладываем в бюджет средства на те планы, которые касаются соцобъектов»

«На следующий год в полной мере закладываем в бюджет средства на те планы, которые касаются социальных объектов. Но необходимо иметь видение по планам на инфраструктурные объекты и на 2026 год, и документы готовить на перспективу уже заранее», — сказала глава администрации Калининграда.