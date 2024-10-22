Компартия Молдавии потребовала отменить итоги референдума по евроинтеграции

По ее словам, в день референдума представителей коммунистов не пускали на наблюдательные участки, однако они заметили организованный подвоз избирателей, были случаи незаконной агитации на участках. Она также обратила внимание на факты фотографирования бюллетеней, были зафиксированы случаи, когда избирателям заявляли, что они уже отдали голоса в других странах.