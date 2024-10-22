Компартия Молдавии потребовала отменить итоги референдума по евроинтеграции

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии потребует от Центризбиркома отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений, заявил в вторник лидер политсилы, экс-президент Владимир Воронин.
«Власти затеяли референдум, чтобы привлечь как можно больше избирателей к урнам, и в этой путанице еще больше голосов отошло Майе Санду. Был вброс массовый бюллетеней на Западе со стороны наших дипломатов. Есть доказательства — фото и видео, поэтому мы обратимся в ЦИК, чтобы потребовать отмены результатов этого референдума».
Депутат парламента от Компартии Диана Караман пояснила на том же брифинге, что коммунисты рассматривают несколько возможных вариантов: пересчитать голоса, признать недействительными голоса, отданные за рубежом или полностью отменить итоги референдума. Компартия отмечает, что избиратели за рубежом не были в равных правах.
По ее словам, в день референдума представителей коммунистов не пускали на наблюдательные участки, однако они заметили организованный подвоз избирателей, были случаи незаконной агитации на участках. Она также обратила внимание на факты фотографирования бюллетеней, были зафиксированы случаи, когда избирателям заявляли, что они уже отдали голоса в других странах.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.