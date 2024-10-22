Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, но этот вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сама тема, тема расширения не стоит (на повестке саммита в Казани). Существуют разные точки зрения, и как раз сегодня всё это будет обсуждаться», — заявил Песков «Известиям» в ответ на вопрос о том, поднимут ли на саммите БРИКС вопрос о расширении объединения.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.