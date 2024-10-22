Текслер представил главам городов и районов новых силовиков и мэров

«В ряде крупных муниципалитетов области избраны новые руководители. В Златоусте — Решетников Олег Юрьевич, Озерске — Гергенрейдер Сергей Николаевич, Троицке — Гатов Дмитрий Владимирович и в Миассе — Ефименко Юрий Валентинович. Сегодня временно исполняющим полномочия главы Челябинского городского округа назначен Алексей Александрович Лошкин. Пожелаем коллегам успешной работы», — сказал Текслер.