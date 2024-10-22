Текслер представил главам городов и районов новых силовиков и мэров

Напомним, сегодня, 22 октября, Алексей Текслер провел совещание с руководителями муниципалитетов и членами правительства.
Открывая совещание, губернатор проинформировал участников о назначении прокурора и начальника ГУ МВД по Челябинской области Игоря Донгаузера и Сергея Космачева соответственно.
Также изменения произошли в ряде крупных муниципалитетов: новые главы избраны в Златоусте, Озерске, Троицке, Миассе. Исполняющим обязанности главы Челябинска назначен Алексей Лошкин.
«В ряде крупных муниципалитетов области избраны новые руководители. В Златоусте — Решетников Олег Юрьевич, Озерске — Гергенрейдер Сергей Николаевич, Троицке — Гатов Дмитрий Владимирович и в Миассе — Ефименко Юрий Валентинович. Сегодня временно исполняющим полномочия главы Челябинского городского округа назначен Алексей Александрович Лошкин. Пожелаем коллегам успешной работы», — сказал Текслер.