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Текслер представил главам городов и районов новых силовиков и мэров

Губернатор Челябинской области представил главам городов и районов новых силовиков и мэров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня, 22 октября, Алексей Текслер провел совещание с руководителями муниципалитетов и членами правительства.

Открывая совещание, губернатор проинформировал участников о назначении прокурора и начальника ГУ МВД по Челябинской области Игоря Донгаузера и Сергея Космачева соответственно.

Также изменения произошли в ряде крупных муниципалитетов: новые главы избраны в Златоусте, Озерске, Троицке, Миассе. Исполняющим обязанности главы Челябинска назначен Алексей Лошкин.

«В ряде крупных муниципалитетов области избраны новые руководители. В Златоусте — Решетников Олег Юрьевич, Озерске — Гергенрейдер Сергей Николаевич, Троицке — Гатов Дмитрий Владимирович и в Миассе — Ефименко Юрий Валентинович. Сегодня временно исполняющим полномочия главы Челябинского городского округа назначен Алексей Александрович Лошкин. Пожелаем коллегам успешной работы», — сказал Текслер.