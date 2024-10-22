Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова

Одной из причин напряженности в отношениях между начальником Главного управления разведки и главой офиса Зеленского «РБК Украина» называло попытки снизить влияние ГУР. «Непублично ГУР хотели убрать среди перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России. Как планируются такие операции? Определяются координаты, цели и задачи и дальше — исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — пояснял один из собеседников агентства.