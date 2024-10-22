Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять главу Минобороны Украины Рустема Умерова и главу управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает «РБК Украина».
«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова», — сказал Зеленский. Также он уточнил, что «по Умерову не было тоже такого вопроса».
О том, что в офисе украинского лидера, который возглавляет Андрей Ермак, обсуждают увольнение Умерова, в частности, в октябре писал украинский Forbes. По данным издания, причиной стало недовольство из-за «хаоса», в том числе с закупкой вооружений.
Forbes также сообщал, что обсуждения возможной отставки Буданова ведутся не меньше месяца, решение пока не принято. У главы ГУР «натянутые отношения» с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским, некоторыми неуспешными операциями разведки недоволен и Зеленский.
Одной из причин напряженности в отношениях между начальником Главного управления разведки и главой офиса Зеленского «РБК Украина» называло попытки снизить влияние ГУР. «Непублично ГУР хотели убрать среди перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России. Как планируются такие операции? Определяются координаты, цели и задачи и дальше — исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — пояснял один из собеседников агентства.
По информации издания «Страна.ua», отставку Буданова и Умерова отложили до президентских выборов в США.
Умеров возглавил Минобороны в сентябре 2023 года, Буданов руководит ГУР с августа 2020-го.