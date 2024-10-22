Зарубежные журналисты рассказали, какие перспективы откроет саммит БРИКС в Казани

Представитель китайского медиахолдинга Xinhua полагает, что итогом саммита станут новые возможности в различных сферах, которые откроются перед участниками. А журналист из московского бюро немецкого холдинга ZDF TV Армин Курпер обратил внимание на актуальные вопросы в сферах финансов и истеблишмента, которые будут затронуты в рамках мероприятия. Немаловажны и планируемые обсуждения международных отношений и мировых конфликтов.