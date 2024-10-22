Изменения в закон или новая эпидемия. В Смольном прокомментировали предложение о перегородках в такси



Ранее он предложил устанавливать перегородки между водителями и пассажирами во избежание эксцессов. В своем обращении на имя министра транспорта депутат напоминает об «участившихся конфликтных случаях между водителями и пассажирами» и напоминает про опыт зарубежных стран, где «салон автомобиля такси часто оборудуется защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками для предотвращения физических конфликтов между шофером и пассажиром». Говорит и об улучшении санитарной ситуации. При этом депутат не предлагает сразу обязывать таксистов ставить такие перегородки в салоне, а просит министра оценить перспективность «использования подобных барьеров».