Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что очень рад быть в Казани и поздравил лидера РФ Владимира Путина с организацией саммита БРИКС.
«Для меня очень отрадно быть здесь — в Казани, в России. Я хотел бы вас поздравить с организацией этого саммита под вашим председательством», — сказал Рамафоса на переговорах с Путиным в столице Татарстана.
«Вы приняли эстафету после нас. Мы сделали все возможное, чтобы вы могли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. Мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию», — добавил президент.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.