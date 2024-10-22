«Каравай — very nice, чак-чак — sweet»: как Минниханов встречал глав стран БРИКС в Казани

Традиционно иностранным гостям предложили отведать каравай с солью. А так как БРИКС в этом году проходит на татарской земле, угощали и татарским десертом — чак-чаком. Девушки в расшитых национальных костюмах предложили угощения премьер-министру, и он не отказался их попробовать.