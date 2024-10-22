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TNI: Британия планирует разместить новые танки Challenger 3 у границ России

Министерство обороны Великобритании заявило, что новейшие танки Challenger 3 будут полностью готовы к эксплуатации к 2030 году, а первые поставки ожидаются к 2027 году, говорится в статье Питера Сучи для The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Challenger 3 — это усовершенствованный основной боевой танк, который со временем призван заменить своего предшественника Challenger 2. Challenger 3 будет полностью готов к эксплуатации к 2030 году, после чего будет развернут в странах Балтии. Однако первые танки британская армия получит уже менее чем через три года, пишет The National Interest.

Количество танков, которые будут поставлены в Эстонию для усиления восточного фланга НАТО, не разглашается.

«Эксперты, инспектирующие программу Challenger 3, будут регулярно отчитываться о ходе работы перед премьер-министром, министром финансов и министром обороны. Окончательный отчет с рекомендациями они предоставят в первой половине 2025 года», — сказал Люк Поллард, заместитель министра обороны Великобритании.

Что известно о новом танке

Масса Challenger 3 составляет 66 тонн, им управляет экипаж из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Он оснащен всепогодным ночным/дневным прицелом и современными средствами связи, а также вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1.

Переход на гладкоствольное оружие обеспечит большую совместимость с боеприпасами НАТО. Однако для этого потребуется разработка боеприпасов с кинетической энергией, поскольку гладкоствольное оружие несовместимо с боеприпасами с нарезным стволом, используемыми в Challenger 2.

Кроме того, на Challenger 3 будет установлено дополнительное вооружение: один спаренный 7,62-мм пулемета L8A2 слева от основного орудия и 7,62-мм пулемет L37A2 на командирской башенке.

На сегодняшний день построено два прототипа Challenger 3, еще шесть будут выпущены в ближайшие месяцы. По данным Army Recognition, первые поставки предсерийных танков начались в первые месяцы 2024 года, а испытания с боевой стрельбой стартовали в Германии в апреле.

Британская армия может получить 148 новейших Challenger 3, которые постепенно заменят более старые модели Challenger 2.

Планы НАТО

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Эстонии Ханно Певкар подписали двустороннюю дорожную карту в области обороны, в которой содержится призыв к укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.

В рамках региональных планов НАТО британская армия разместит свою 4-ю бригаду в Эстонии во время кризиса или конфликта, сохраняя при этом высокую боеготовность в Великобритании. Кроме того, Эстония и Британия разрабатывают планы «размещения запасов и оборудования бригады в Эстонии для обеспечения быстрой мобилизации в случае необходимости».

Лондон намерен развернуть в Эстонии передовые военные средства, в том числе самоходные гаубицы Archer, бронетранспортеры Boxer и Ajax, а также танки Challenger 3.

В 2017 году Лондон уже дислоцировал в Эстонии на постоянной основе боевую бронетанковую группу, интегрированную в 1-ю пехотную бригаду вооруженных сил Эстонии.

НАТО