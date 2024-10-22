TNI: Британия планирует разместить новые танки Challenger 3 у границ России

Challenger 3 — это усовершенствованный основной боевой танк, который со временем призван заменить своего предшественника Challenger 2. Challenger 3 будет полностью готов к эксплуатации к 2030 году, после чего будет развернут в странах Балтии. Однако первые танки британская армия получит уже менее чем через три года, пишет The National Interest.