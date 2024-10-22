TNI: Британия планирует разместить новые танки Challenger 3 у границ России

Challenger 3 — это усовершенствованный основной боевой танк, который со временем призван заменить своего предшественника Challenger 2. Challenger 3 будет полностью готов к эксплуатации к 2030 году, после чего будет развернут в странах Балтии. Однако первые танки британская армия получит уже менее чем через три года, пишет The National Interest.
«Эксперты, инспектирующие программу Challenger 3, будут регулярно отчитываться о ходе работы перед премьер-министром, министром финансов и министром обороны. Окончательный отчет с рекомендациями они предоставят в первой половине 2025 года», — сказал Люк Поллард, заместитель министра обороны Великобритании.
Что известно о новом танке
Масса Challenger 3 составляет 66 тонн, им управляет экипаж из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Он оснащен всепогодным ночным/дневным прицелом и современными средствами связи, а также вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1.
Переход на гладкоствольное оружие обеспечит большую совместимость с боеприпасами НАТО. Однако для этого потребуется разработка боеприпасов с кинетической энергией, поскольку гладкоствольное оружие несовместимо с боеприпасами с нарезным стволом, используемыми в Challenger 2.
Кроме того, на Challenger 3 будет установлено дополнительное вооружение: один спаренный 7,62-мм пулемета L8A2 слева от основного орудия и 7,62-мм пулемет L37A2 на командирской башенке.
На сегодняшний день построено два прототипа Challenger 3, еще шесть будут выпущены в ближайшие месяцы. По данным Army Recognition, первые поставки предсерийных танков начались в первые месяцы 2024 года, а испытания с боевой стрельбой стартовали в Германии в апреле.
Планы НАТО
На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Эстонии Ханно Певкар подписали двустороннюю дорожную карту в области обороны, в которой содержится призыв к укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.
В рамках региональных планов НАТО британская армия разместит свою 4-ю бригаду в Эстонии во время кризиса или конфликта, сохраняя при этом высокую боеготовность в Великобритании. Кроме того, Эстония и Британия разрабатывают планы «размещения запасов и оборудования бригады в Эстонии для обеспечения быстрой мобилизации в случае необходимости».
В 2017 году Лондон уже дислоцировал в Эстонии на постоянной основе боевую бронетанковую группу, интегрированную в 1-ю пехотную бригаду вооруженных сил Эстонии.