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В Пермском крае планируют узаконить «тихий час» днем

В Прикамье за нарушение тишины днем установят штраф до 50 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании в ноябре рассмотрят предложение о введении на территории региона «тихого часа». Закон установит наказание в виде штрафа за нарушение тишины в промежуток с 13:00 до 15:00.

Проект поступившего на рассмотрение документа предусматривает административные наказания в виде штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время.

В случае принятия законопроекта штрафы составят: для граждан — от 2 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Принятые административные наказания станут самыми жестким в России.

В Пермском крае действуют административные наказания за нарушение тишины в ночное время: с 22:00 до 07:00 следующего дня — в рабочие дни, с 22:00 до 09:00 следующего дня — в выходные и нерабочие праздничные дни.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время, относятся: повышенная громкость звуковоспроизводящей техники и устройств звукоусиления; использование пиротехнических средств; крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах; использование транспортных средств с прямоточным выпуском выхлопных газов; производство ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ.