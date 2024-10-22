В Пермском крае планируют узаконить «тихий час» днем

В случае принятия законопроекта штрафы составят: для граждан — от 2 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Принятые административные наказания станут самыми жестким в России.