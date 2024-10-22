В Пермском крае планируют узаконить «тихий час» днем

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании в ноябре рассмотрят предложение о введении на территории региона «тихого часа». Закон установит наказание в виде штрафа за нарушение тишины в промежуток с 13:00 до 15:00.
Проект поступившего на рассмотрение документа предусматривает административные наказания в виде штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время.
В случае принятия законопроекта штрафы составят: для граждан — от 2 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Принятые административные наказания станут самыми жестким в России.
В Пермском крае действуют административные наказания за нарушение тишины в ночное время: с 22:00 до 07:00 следующего дня — в рабочие дни, с 22:00 до 09:00 следующего дня — в выходные и нерабочие праздничные дни.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время, относятся: повышенная громкость звуковоспроизводящей техники и устройств звукоусиления; использование пиротехнических средств; крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах; использование транспортных средств с прямоточным выпуском выхлопных газов; производство ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ.