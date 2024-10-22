Политическому классу Украины сегодня надо думать не столько о противотанковых ежах и надолбах на своей восточной границе, сколько о нормализации отношений со своим великим северо-восточным соседом. Поскольку именно недружественная и откровенно оскорбительная политика Киева по отношению к Москве во многом и довела Украину до ее сегодняшнего состояния. И в будущем она же может довести Киев до полного нокаута, если векторы украинской политики останутся прежними.