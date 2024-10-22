Радий Хабиров в Москве встретился с Владимиром Якушевым.

«Я доложил, что по всем показателям у нас положительная динамика. Наше реготделение активно занимается поддержкой специальной военной операции — оказанием гуманитарной помощи новым территориям, заботой о наших военнослужащих и членах их семей. Это направление с начала СВО курируют порядка 2 тысяч волонтёров», — поделился Радий Хабиров с читателями своего блога.



Глава Башкортостана предложил реализовать ряд проектов, которые вовлекут различные спортивные сообщества в партийную работу, и пригласил Владимира Якушева 16 ноября в Уфу. В этот день планируется провести большую конференцию регионального отделения «Единой России», а также Всероссийский форум и турнир в рамках партийного проекта «Za самбо».



«Владимир Владимирович — очень опытный человек, который на своем жизненном пути прошёл непростые этапы, — отметил Глава республики. — Был главой города, возглавлял крупный, мощный регион, а затем федеральное Министерство строительства и ЖКХ, работал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Поэтому он прекрасно понимает задачи, которые стоят в том числе перед нашей республикой.



А ещё он наш земляк, уроженец Нефтекамска. И ему всегда небезразлично всё, что происходит в Башкортостане. Рассказал ему, как в целом развивается регион. И передаю от него самые тёплые пожелания жителям республики».