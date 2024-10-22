Президент ЮАР: Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом

«Для меня действительно очень отрадно быть здесь в России я хотел бы вас поздравить с организацией этого саммита. Вы приняли эстафету после нас. Мы в ЮАР сделали все возможное, чтобы вы смогли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. И мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию», — заявил глава ЮАР.