Президент ЮАР: Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом

«Для меня действительно очень отрадно быть здесь в России я хотел бы вас поздравить с организацией этого саммита. Вы приняли эстафету после нас. Мы в ЮАР сделали все возможное, чтобы вы смогли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. И мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию», — заявил глава ЮАР.
Он отметил, что в рамках саммита предстоит рассмотреть вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. «Я говорю о всех событиях в мире, но также вопросов, которые касаются торговли, мира, безопасности и торгового оборота», — пояснил Рамафоса.
Он также добавил, что расскажет о процессе управления республикой и межпартийном взаимодействии.
«Мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем вашу поддержку во всех отношениях. Таким образом, мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Большое спасибо за то, что нас принимаете», — заключил глава ЮАР.