Президент России подготовил подарки для участников саммита БРИКС

По словам Пескова, позже дадут более подробную информацию. Ранее Путин провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также у него запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.