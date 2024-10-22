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Президент России подготовил подарки для участников саммита БРИКС

Позже дадут более подробную информацию.

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Глава государства Владимир Путин подготовил подарки для участников саммита БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, позже дадут более подробную информацию. Ранее Путин провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также у него запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, 22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. На него приедут представители более 30 стран, большая их часть на уровне глав государств. Их встречали чак-чаком и возили на Аурусах.