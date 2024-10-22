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Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Мавритании аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.

Он, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.