Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Итоги еврореферендума, который расколол общество Молдавии пополам, указывают на неизбежность смены властей в республике, говорится в заявлении центрального комитета молдавской Партии коммунистов.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума.
«Референдум указал на близость неизбежного демонтажа антинародной власти и назревшую необходимость восстановления единства расколотого общества вокруг простых, понятных каждому, общих для всех граждан идей и ценностей. Время опасных геополитических экспериментов прошло».
Коммунисты отметили, что президент Майя Санду и партия «Действие и солидарность» не только не добились на референдуме желаемого результата, но и окончательно раскололи общество, «фактически уничтожив европейскую мечту народа Молдавии».
«Мошенническая и противозаконная идея об изменении конституции ожидаемо не нашли поддержки и у половины населения страны… Только неисчерпаемый ресурс фальсификации на зарубежных участках, позволил режиму Санду “добиться” сомнительного результата 50 на 50», — подчеркивается в заявлении Компартии.
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.