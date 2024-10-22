Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума.