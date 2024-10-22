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БРИКС: главные цифры и факты. Инфографика

БРИКС — площадка для партнерства стран, интересы которых совпадают в политике, экономике, безопасности. Акроним BRICS является производным от названий входящих в объединение стран на английском языке: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С 2024 года в состав организации вошли еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

XVI саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября, на мероприятии ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести — от международных организаций.

БРИКС