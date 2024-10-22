БРИКС: главные цифры и факты. Инфографика

БРИКС — площадка для партнерства стран, интересы которых совпадают в политике, экономике, безопасности. Акроним BRICS является производным от названий входящих в объединение стран на английском языке: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С 2024 года в состав организации вошли еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.