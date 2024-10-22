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Донские депутаты предлагают усилить меры поддержке детей участников СВО

Заксобрание Ростовской области обратится в Государственную Думу с предложением усовершенствовать законодательство о социальной поддержке членов семьи участников СВО. Проект обращения уже одобрен комитетом донского парламента по законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Как отмечает председатель председателя комитета по законодательству Александр Косачев, в соответствии с действующим законодательством, дети супруги участника СВО от предыдущего брака формально не относятся к членам его семьи и не могут получать меры поддержки. Так, в семье один ребенок получит в приоритетном порядке место в детском саду, путевку в оздоровительный лагерь, право на переход с платного обучения на бесплатное, а другой ребенок нет.

«На мой взгляд, здесь явная социальная несправедливость», — считает Александр Косачев.

Депутаты предлагают предусмотреть в законодательстве особый порядок признания детей от первого брака супруги участника СВО, которые постоянно проживают вместе.