Донские депутаты предлагают усилить меры поддержке детей участников СВО

Как отмечает председатель председателя комитета по законодательству Александр Косачев, в соответствии с действующим законодательством, дети супруги участника СВО от предыдущего брака формально не относятся к членам его семьи и не могут получать меры поддержки. Так, в семье один ребенок получит в приоритетном порядке место в детском саду, путевку в оздоровительный лагерь, право на переход с платного обучения на бесплатное, а другой ребенок нет.