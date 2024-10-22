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Кто приехал на саммит БРИКС в Казани

Лидеры государств и их представители, прибывшие на XVI саммит БРИКС.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, пробует чак-чак.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоза прибыл для участия в саммите БРИКС.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф и президент РФ Владимир Путин во время встречи в рамках XVI саммита объединения в Казани.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время церемонии встречи в казанском аэропорту.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, прибывший для участия в саммите БРИКС.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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