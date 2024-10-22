Кто приехал на саммит БРИКС в Казани

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, пробует чак-чак.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза прибыл для участия в саммите БРИКС.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф и президент РФ Владимир Путин во время встречи в рамках XVI саммита объединения в Казани.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время церемонии встречи в казанском аэропорту.
Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, прибывший для участия в саммите БРИКС.
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань.
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Президента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС.