Путин о Татарстане: Самобытный, интересный и быстроразвивающийся регион

«Сердечно приветствую вас в России, на этот раз в столице Татарстана — Казани. Это очень самобытный, интересный и быстроразвивающийся регион нашей страны».
Он добавил, что республика гордится своими людьми: трудолюбивыми и талантливыми, а также своими темпами развития.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.