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Путин о Татарстане: Самобытный, интересный и быстроразвивающийся регион

Татарстан — это самобытный и быстроразвивающийся регион России. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Казани.

Источник: Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Сердечно приветствую вас в России, на этот раз в столице Татарстана — Казани. Это очень самобытный, интересный и быстроразвивающийся регион нашей страны».

заявил Путин

Он добавил, что республика гордится своими людьми: трудолюбивыми и талантливыми, а также своими темпами развития.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.