В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление представителя Евросоюза о якобы вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое «вмешательство», утверждая, что выборы якобы «проходили в условиях беспрецедентного давления» и «запугивания со стороны России и ее прокси».
«Абсурдное заявление Евросоюза с беспочвенными обвинениями в адрес России — это попытка уйти от ответственности за преступление, совершенное против свобод человека в отдельно взятой стране, в тщетной попытке переложить все с больной головы на здоровую», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, возмущения Евросоюза нужно интерпретировать как беспомощный крик от большой досады за то, что в этот раз им не удалось обмануть международную общественность своей открытой и наглой подтасовкой результатов выборов в Молдавии.
«Чиновники Евросоюза публично демонстрируют неуважение и презрение к выбору жителей Молдовы, тем самым дискредитировав и вымарав в грязи ими же восхваляемые принципы европейской демократии».
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Кроме того, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов По результатам обработки 100% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.