Карельские компании хотят локализовать производства в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Компании из Карелии планируют освоить локализацию своих производств в Узбекистане, сообщает во вторник торговое представительство России в республике.
По данным представительства, во вторник начался визит главы Карелии Артура Парфенчикова и представителей 16 компаний из этого российского региона в Узбекистан.
«Стоит отметить, что ряд карельских компаний выразили заинтересованность в локализации производств на территории республики», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства.
В состав бизнес-миссии вошли 16 компаний-производителей целлюлозно-бумажной, пищевой продукции, одежды, строительных материалов и домокомплектов, а также горно-металлургического оборудования.
Во второй половине дня состоялся бизнес-форум «Карелия и Узбекистан: партнерство для экономического развития и инвестиционного сотрудничества», а также переговоры представителей бизнеса.
«Визит в Узбекистан столь представительной делегации, включающей как официальных лиц, так и представителей деловой среды, а также проведение бизнес-форума являются тем форматом работы региона, который может в среднесрочной перспективе дать значимый результат для сотрудничества с Узбекистаном», — заявил руководитель представительства Константин Злыгостев, слова которого приводит торгпредство.