Карельские компании хотят локализовать производства в Узбекистане

«Визит в Узбекистан столь представительной делегации, включающей как официальных лиц, так и представителей деловой среды, а также проведение бизнес-форума являются тем форматом работы региона, который может в среднесрочной перспективе дать значимый результат для сотрудничества с Узбекистаном», — заявил руководитель представительства Константин Злыгостев, слова которого приводит торгпредство.