Гюзель Насырова переизбрана на должность главы Иглинского района Башкирии.

«Мы вас поздравляем и вам же желаем

Здоровья, удачи, успеха.

Всё, что задумано, осуществить

И планы в реальность все воплотить.



Работать с народом — непростая задача,

Но вы у руля, и это удача.

Вы двигатель, вектор, генератор идей,

Живёте с лозунгом “Всё для людей”.



Проблем в сельсоветах тоже не счесть,

И это решится, ведь мы у вас есть.

Вместе мы будем проблемы решать

И уровень жизни в селе повышать».