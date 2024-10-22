Гюзель Насырова переизбрана на должность главы Иглинского района Башкирии.

«Служу Иглинскому району!» — так назвала свой пост в соцсетях переизбранная сегодня на должность главы администрации Иглинского района Гюзель Насырова.
«Моя сила — мои любимые жители, моя команда! Впереди большие планы и много работы, — поделилась Гюзель Насырова. — После заседания Совета со всеми депутатами и гостями возложили цветы к Обелиску воинам Великой Отечественной войны».
Избранная глава добавила к посту слова стихотворения, которое написал глава Ивано-Казанского сельсовета Андрей Куклин:
«Мы вас поздравляем и вам же желаем
Здоровья, удачи, успеха.
Всё, что задумано, осуществить
И планы в реальность все воплотить.
Работать с народом — непростая задача,
Но вы у руля, и это удача.
Вы двигатель, вектор, генератор идей,
Живёте с лозунгом “Всё для людей”.
Проблем в сельсоветах тоже не счесть,
И это решится, ведь мы у вас есть.
Вместе мы будем проблемы решать
И уровень жизни в селе повышать».