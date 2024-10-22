Президент Узбекистана примет участие в саммите БРИКС в среду и четверг

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина
По данным пресс-службы, президент Узбекистана выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс», которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестку дня встречи вошли вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Будут также рассмотрены актуальные аспекты глобальной политики, добавили в пресс-службе.