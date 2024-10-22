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Президент Узбекистана примет участие в саммите БРИКС в среду и четверг

Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в саммите БРИКС 23 и 24 октября.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23—24 октября посетит с рабочим визитом Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского лидера.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 23—24 октября посетит с рабочим визитом город Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президент Узбекистана выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс», которое пройдет под председательством российской стороны.

В повестку дня встречи вошли вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Будут также рассмотрены актуальные аспекты глобальной политики, добавили в пресс-службе.

БРИКС
Шавкат Мирзиеев