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В Генштабе рассказали, будут ли менять призывной возраст в Беларуси

Республика отслеживает международный опыт в вопросе призыва в армию, учитывая ряд внутренних факторов: прежде всего демографических и экономических.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Белорусские мужчины идут служить в армию в основном в 19−20 лет и в 22−23 года, рассказал консультант отдела призыва на военную службу Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Мурашов.

Он напомнил, что в данный момент на срочную службу в республике призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

«Этот возраст нам исторически перешел на начальном этапе становления белорусского государства, и он на протяжении уже 30 лет неизменен. Опыт его применения показал, что для нашей страны, в наших условиях, в том числе экономических и социальных, он наиболее оптимальный».

Мурашов в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, на установление оптимального призывного возраста влияет много факторов, прежде всего демографический.

«Оценивается общее количество, сколько мальчиков родится в этом промежутке времени. И надо отметить, что наша страна прошла ту демографическую яму, последствия которой потом влияли на общее количество призывных ресурсов. Мы уже два года как прошли этот этап. В настоящее время количество молодых людей, которым исполняется 18 лет и выходят на призыв, с каждым годом увеличивается», — констатировал представитель Генштаба.

Кому положена отсрочка от армии?

Второй фактор, который влияет на призывной возраст, — созданная в стране система отсрочек от призыва и основания, по которым гражданин освобождается от срочной службы.

Максимальная отсрочка может быть предоставлена на пять лет для продолжения образования в вузе. Также отсрочка выдается молодому человеку, имеющему жену и ребенка, которому еще не исполнилось три года.

Еще один важный фактор — экономический. Если молодой человек после учебы в университете трудится в чрезвычайной значимой для экономики отрасли в статусе молодого специалиста, отрывать от трудовой деятельности его не будут.

«Поэтому с учетом наших экономических возможностей, с учетом сложившейся за все эти годы системы отсрочек, имеющихся у нас демографической ситуации, мы считаем этот возраст, который к нам исторически перешел (…), он для нас приемлем. Хотя мы отслеживаем международный опыт и считаем, что в настоящее время нам увеличивать призывной возраст нецелесообразно», — подчеркнул Андрей Мурашов.

Что касается сроков срочной военной службы, большой необходимости в их изменениях на данный момент нет, резюмировал он.

Сейчас в Беларуси срок срочной службы для не имеющих высшее образование граждан составляет 18 месяцев, для имеющих высшее образование — 12 месяцев, для имеющих высшее образование и прошедших базовую военную подготовку на специализированной кафедре — 6 месяцев.