В Генштабе рассказали, будут ли менять призывной возраст в Беларуси

«Оценивается общее количество, сколько мальчиков родится в этом промежутке времени. И надо отметить, что наша страна прошла ту демографическую яму, последствия которой потом влияли на общее количество призывных ресурсов. Мы уже два года как прошли этот этап. В настоящее время количество молодых людей, которым исполняется 18 лет и выходят на призыв, с каждым годом увеличивается», — констатировал представитель Генштаба.