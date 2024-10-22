В Генштабе рассказали, будут ли менять призывной возраст в Беларуси

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Белорусские мужчины идут служить в армию в основном в 19−20 лет и в 22−23 года, рассказал консультант отдела призыва на военную службу Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Мурашов.
Он напомнил, что в данный момент на срочную службу в республике призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.
«Этот возраст нам исторически перешел на начальном этапе становления белорусского государства, и он на протяжении уже 30 лет неизменен. Опыт его применения показал, что для нашей страны, в наших условиях, в том числе экономических и социальных, он наиболее оптимальный».
По его словам, на установление оптимального призывного возраста влияет много факторов, прежде всего демографический.
«Оценивается общее количество, сколько мальчиков родится в этом промежутке времени. И надо отметить, что наша страна прошла ту демографическую яму, последствия которой потом влияли на общее количество призывных ресурсов. Мы уже два года как прошли этот этап. В настоящее время количество молодых людей, которым исполняется 18 лет и выходят на призыв, с каждым годом увеличивается», — констатировал представитель Генштаба.
Кому положена отсрочка от армии?
Максимальная отсрочка может быть предоставлена на пять лет для продолжения образования в вузе. Также отсрочка выдается молодому человеку, имеющему жену и ребенка, которому еще не исполнилось три года.
Еще один важный фактор — экономический. Если молодой человек после учебы в университете трудится в чрезвычайной значимой для экономики отрасли в статусе молодого специалиста, отрывать от трудовой деятельности его не будут.
«Поэтому с учетом наших экономических возможностей, с учетом сложившейся за все эти годы системы отсрочек, имеющихся у нас демографической ситуации, мы считаем этот возраст, который к нам исторически перешел (…), он для нас приемлем. Хотя мы отслеживаем международный опыт и считаем, что в настоящее время нам увеличивать призывной возраст нецелесообразно», — подчеркнул Андрей Мурашов.
Что касается сроков срочной военной службы, большой необходимости в их изменениях на данный момент нет, резюмировал он.
Сейчас в Беларуси срок срочной службы для не имеющих высшее образование граждан составляет 18 месяцев, для имеющих высшее образование — 12 месяцев, для имеющих высшее образование и прошедших базовую военную подготовку на специализированной кафедре — 6 месяцев.