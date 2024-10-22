Bloomberg: почему Турция стремится в БРИКС

Интерес к БРИКС
Начиная с 1940-х годов Турция, опасаясь Москвы, позиционировала себя как союзника США и вступила в НАТО — военный альянс, созданный во время холодной войны для защиты Европы от нападения СССР.
Теперь она стремится присоединиться к ним в группе БРИКС, говорится в статье.
Турция, разочарованная своей многолетней попыткой вступить в Европейский союз, в начале сентября официально обратилась с просьбой о членстве в БРИКС. По словам осведомленных источников, цель Анкары заключается в том, чтобы укрепить глобальное влияние Турции и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. Официальные лица в администрации Эрдогана заявили, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик и что вступление в БРИКС могло бы улучшить экономические связи Турции с Россией и Китаем.
Группа БРИКС включает в себя несколько крупнейших развивающихся экономик и позиционирует себя как альтернативу тем институтам, в которых, по мнению ее участников, доминируют западные институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые члены потенциально могут расширить свои политические и торговые отношения и получить доступ к финансированию через банк развития группы. В начале 2024 года к группе присоединились четыре новых члена — Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.
Претензии к Западу
Эрдоган обвинил их в поддержке антиправительственных протестов в Турции в 2013 году на волне восстаний «арабской весны». А в 2014 году, когда США начали поставлять оружие курдским боевикам в Сирии, Турция, которая конфликтует с курдскими сепаратистами, расценила этот шаг как предательство.
Осознание Турцией, что ей придется взять собственную оборону в свои руки, усилилось в октябре 2015 года. Тогда США, а затем и Германия вывели средства ПВО из Турции в ответ на жесткие меры Анкары после всплеска насилия со стороны курдских боевиков. Месяц спустя под давлением США Турция отменила свой план по покупке системы ПВО у государственной китайской компании, на которую США наложили санкции за предполагаемую продажу ракет Ирану.
Антизападная риторика Эрдогана усилилась после неудачной попытки последователей проживавшего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена свергнуть его правительство в 2016 году. В том же году переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик.
Годом позже Турция приобрела передовую российскую систему противоракетной обороны С-400. Анкара приняла решение о ее поставке в 2019 году после прекращения переговоров о приобретении аналогичной американской системы Patriot из-за отказа Вашингтона поделиться технологиями.
Позже США ввели санкции, которые фактически отрезали ведущее агентство Турции по оборонным закупкам от американских финансовых институтов, военной техники и технологий.
Кроме того, отношения Турции с западными партнерами осложняются из-за растущей антиизраильской риторики Эрдогана и его критики поставок американского оружия еврейскому государству на фоне военной кампании в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС. Эрдоган поддерживает связи с ХАМАС, которую США и ЕС считают террористической организацией.
Новые связи Турции
В последние годы Турция открыла десятки дипломатических представительств в Африке и Латинской Америке, поскольку Эрдоган стремится играть важную роль на мировой арене. Он даже пообещал сделать Турцию первым членом НАТО, вступившим в Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС — это международная организация по вопросам безопасности под председательством Китая, которая изначально была сосредоточена на Центральной Азии, но теперь расширяется в направлении Ближнего Востока.
Российская государственная компания «Росатом» строит на средиземноморском побережье Турции атомную электростанцию стоимостью 24 млрд долларов, и правительство Турции обратилось к ней с просьбой построить еще одну.
С Китаем Турция ведет переговоры о строительстве третьей атомной электростанции. Анкара заинтересована в привлечении дополнительных китайских инвестиций в заводы по производству электромобилей, а также в сотрудничестве с Китаем в сфере разработки месторождений редкоземельных элементов.
Что стоит на кону
Официальные лица США неоднократно предупреждали, что турецкие организации идут вразрез американским санкциям против российских компаний и ХАМАС. Однако США опасаются слишком сильно давить на Анкару, поскольку это может поставить под угрозу их отношения с важным партнером на нестабильном Ближнем Востоке. Турция разместила американские ядерные боеголовки и радар раннего предупреждения на авиабазе недалеко от Сирии, которые являются частью системы противоракетной обороны НАТО. К тому же она приняла миллионы беженцев с Ближнего Востока и Азии и выступила в качестве буфера для их потока в Европу.
Впрочем, Турция, со своей стороны, тоже стремится избежать любых действий, которые могли бы поставить под угрозу ее самый важный военный альянс и сорвать сделку по покупке американских боевых самолетов F-16 и модернизации другой военной техники.