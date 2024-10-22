Bloomberg: почему Турция стремится в БРИКС

Группа БРИКС включает в себя несколько крупнейших развивающихся экономик и позиционирует себя как альтернативу тем институтам, в которых, по мнению ее участников, доминируют западные институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые члены потенциально могут расширить свои политические и торговые отношения и получить доступ к финансированию через банк развития группы. В начале 2024 года к группе присоединились четыре новых члена — Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.