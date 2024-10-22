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Bloomberg: почему Турция стремится в БРИКС

С момента прихода к власти в 2003 году президент Реджеп Тайип Эрдоган постепенно переосмыслил Турцию как самостоятельную державу, которая может свободно заводить новых союзников, даже если это расстраивает старых, например членов НАТО, пишет Селкан Хакаоглу в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Интерес к БРИКС

Начиная с 1940-х годов Турция, опасаясь Москвы, позиционировала себя как союзника США и вступила в НАТО — военный альянс, созданный во время холодной войны для защиты Европы от нападения СССР.

Однако в последнее десятилетие Турция налаживала отношения с рядом противников США — Китаем, Россией и Ираном: недоверие к западным державам побудило Анкару искать новых партнеров.

Теперь она стремится присоединиться к ним в группе БРИКС, говорится в статье.

Турция, разочарованная своей многолетней попыткой вступить в Европейский союз, в начале сентября официально обратилась с просьбой о членстве в БРИКС. По словам осведомленных источников, цель Анкары заключается в том, чтобы укрепить глобальное влияние Турции и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. Официальные лица в администрации Эрдогана заявили, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик и что вступление в БРИКС могло бы улучшить экономические связи Турции с Россией и Китаем.

Группа БРИКС включает в себя несколько крупнейших развивающихся экономик и позиционирует себя как альтернативу тем институтам, в которых, по мнению ее участников, доминируют западные институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые члены потенциально могут расширить свои политические и торговые отношения и получить доступ к финансированию через банк развития группы. В начале 2024 года к группе присоединились четыре новых члена — Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.

Претензии к Западу

На протяжении большей части холодной войны Россия и Турция враждовали, что побудило Анкару искать могущественных союзников. Однако десять лет назад связи Турции с западными партнерами начали ухудшаться.

Эрдоган обвинил их в поддержке антиправительственных протестов в Турции в 2013 году на волне восстаний «арабской весны». А в 2014 году, когда США начали поставлять оружие курдским боевикам в Сирии, Турция, которая конфликтует с курдскими сепаратистами, расценила этот шаг как предательство.

Осознание Турцией, что ей придется взять собственную оборону в свои руки, усилилось в октябре 2015 года. Тогда США, а затем и Германия вывели средства ПВО из Турции в ответ на жесткие меры Анкары после всплеска насилия со стороны курдских боевиков. Месяц спустя под давлением США Турция отменила свой план по покупке системы ПВО у государственной китайской компании, на которую США наложили санкции за предполагаемую продажу ракет Ирану.

Антизападная риторика Эрдогана усилилась после неудачной попытки последователей проживавшего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена свергнуть его правительство в 2016 году. В том же году переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик.

Годом позже Турция приобрела передовую российскую систему противоракетной обороны С-400. Анкара приняла решение о ее поставке в 2019 году после прекращения переговоров о приобретении аналогичной американской системы Patriot из-за отказа Вашингтона поделиться технологиями.

После сделки по С-400 США запретили Турции покупать истребители F-35 из-за опасений, что российская система может быть использована для сбора разведданных об их малозаметности.

Позже США ввели санкции, которые фактически отрезали ведущее агентство Турции по оборонным закупкам от американских финансовых институтов, военной техники и технологий.

Кроме того, отношения Турции с западными партнерами осложняются из-за растущей антиизраильской риторики Эрдогана и его критики поставок американского оружия еврейскому государству на фоне военной кампании в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС. Эрдоган поддерживает связи с ХАМАС, которую США и ЕС считают террористической организацией.

Новые связи Турции

В последние годы Турция открыла десятки дипломатических представительств в Африке и Латинской Америке, поскольку Эрдоган стремится играть важную роль на мировой арене. Он даже пообещал сделать Турцию первым членом НАТО, вступившим в Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС — это международная организация по вопросам безопасности под председательством Китая, которая изначально была сосредоточена на Центральной Азии, но теперь расширяется в направлении Ближнего Востока.

Россия стала крупным экономическим партнером Турции, обеспечив ей по итогам 2023 года 42% импорта природного газа и 6,3 миллиона туристов.

Российская государственная компания «Росатом» строит на средиземноморском побережье Турции атомную электростанцию стоимостью 24 млрд долларов, и правительство Турции обратилось к ней с просьбой построить еще одну.

С Китаем Турция ведет переговоры о строительстве третьей атомной электростанции. Анкара заинтересована в привлечении дополнительных китайских инвестиций в заводы по производству электромобилей, а также в сотрудничестве с Китаем в сфере разработки месторождений редкоземельных элементов.

Что стоит на кону

Стремление Эрдогана балансировать между Западом и его противниками ставит под угрозу усилия западных стран по созданию единого фронта в российско-украинском конфликте. В июле Эрдоган предостерег членов НАТО от шагов, которые могут втянуть альянс в войну.

Официальные лица США неоднократно предупреждали, что турецкие организации идут вразрез американским санкциям против российских компаний и ХАМАС. Однако США опасаются слишком сильно давить на Анкару, поскольку это может поставить под угрозу их отношения с важным партнером на нестабильном Ближнем Востоке. Турция разместила американские ядерные боеголовки и радар раннего предупреждения на авиабазе недалеко от Сирии, которые являются частью системы противоракетной обороны НАТО. К тому же она приняла миллионы беженцев с Ближнего Востока и Азии и выступила в качестве буфера для их потока в Европу.

Впрочем, Турция, со своей стороны, тоже стремится избежать любых действий, которые могли бы поставить под угрозу ее самый важный военный альянс и сорвать сделку по покупке американских боевых самолетов F-16 и модернизации другой военной техники.

БРИКС