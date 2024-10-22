Мэр, подвергшийся критике тамбовского губернатора, покинул пост

ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Мэр Моршанска Алексей Банников, которого раскритиковал тамбовский губернатор за слова о погибшем бойце в зоне СВО, покинул свой пост, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«Да, на самом деле Банников покинул свой пост», — сообщили в пресс-службе.
Двадцатого июня на странице мэра Банникова в соцсети «ВКонтакте» появилась запись о том, что он вручил орден Мужества сестре погибшего участника СВО. В качестве слов поддержки Банников сказал, что прекрасно понимает, что «погиб он за всех нас, чтоб у нас был этот солнечный день, чтоб наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была». Позднее эта цитата разошлась в СМИ и Telegram-каналах.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров назвал эти слова Банникова противоположными здравому смыслу и состраданию. Глава региона подчеркнул, что ему стыдно за слова мэра, и выразил сожаление близким погибших военнослужащих.