В Кишиневе полиция задержала оппозиционера

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали активиста оппозиционной молодежной организации Next Generation по подозрению в причастности к наркоторговле, сообщает во вторник Генеральный инспекторат полиции МВД республики.
Next Generation является молодежным крылом оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение», которая входит в оппозиционный блок «Победа». Власти Молдавии, в частности, президент республики Майя Санду, называют входящие в этот политблок партии «преступными группировками».
«Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами районной прокуратуры Кишинева нейтрализовали преступную группу, специализировавшуюся на торговле наркотиками. В числе задержанных оказался 30-летний активист молодежной организации Next Generation», — говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы.
В ведомстве подчеркнули, что во время обысков, проведенных у подозреваемых, полиция изъяла «140 граммов растительной массы с характерным запахом, 36 граммов белого порошка, похожего на кокаин, а также пистолет модели CZ калибра 9 мм, хранившийся ненадлежащим образом».
Также были найдены электронные весы, четыре металлические мельницы для измельчения наркотиков, самодельное устройство для их употребления и несколько упаковок для наркотических веществ. В ходе обысков также обнаружены наличные средства в размере 15 800 евро, 3800 долларов, 3000 леев, которые, как считают в полиции, были получены от наркоторговли. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 175 000 леев (примерно 9100 долларов — ред.).
В соответствии с действующим законодательством подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.