В Кишиневе полиция задержала оппозиционера

Также были найдены электронные весы, четыре металлические мельницы для измельчения наркотиков, самодельное устройство для их употребления и несколько упаковок для наркотических веществ. В ходе обысков также обнаружены наличные средства в размере 15 800 евро, 3800 долларов, 3000 леев, которые, как считают в полиции, были получены от наркоторговли. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 175 000 леев (примерно 9100 долларов — ред.).