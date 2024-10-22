Мировые СМИ назвали саммит БРИКС «процветающим» объединением

Австрийская газета Kurier пишет, что открытие саммита БРИКС является сигналом для всего мира, что Россия с начала конфликта на Украине далеко не так изолирована, как на это нацеливался Запад — от Варшавы до Вашингтона. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung посчитала, что цель нынешнего саммита БРИКС для Москвы якобы может заключаться в том, чтобы показать Россию как глубоко интегрированную часть Глобального Юга, «который уже сейчас является более успешным, чем Запад».