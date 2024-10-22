В Кремле рассказали, о чем Путин и Си говорили на саммите БРИКС

Восемнадцатого октября на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина очень доверительны и строятся на равноправной основе. «И у нас нет ни старших, ни младших, мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается», — подчеркнул президент.