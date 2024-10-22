В Кремле рассказали, о чем Путин и Си говорили на саммите БРИКС

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
«Очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно, обсуждались конкретные вопросы. Это вопросы и двусторонних отношений в развитие тех тем, которые затрагивались в ходе недавнего визита Путина в Китай», — сказал Песков.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по Украине и в целом по международной обстановке, отметил он. «Было констатировано существенное совпадение позиций, подходов в отношении того, что происходит в мире», — уточнил пресс-секретарь российского президента.
Восемнадцатого октября на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина очень доверительны и строятся на равноправной основе. «И у нас нет ни старших, ни младших, мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается», — подчеркнул президент.
Отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами, говорил китайский лидер Си Цзиньпин в мае.