Первый день саммита: о чем говорили Путин, Си, Моди и другие лидеры БРИКС в Казани

«И можно с уверенностью сказать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Сегодня после нашей беседы за ужином встречаемся в кругу лидеров государств — участников БРИКС, впервые в новом, расширенном составе. Рад возможности сверить с вами часы перед саммитом, переговорить и по двусторонней повестке, и по международной проблематике», — сказал Путин.