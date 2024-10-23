Самарский парламент принял ряд социальных законопроектов

Кроме того, региональным законом «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» расширяется категория многодетных семей. Сохранить статус многодетной семьи и меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком возраста 23-х лет теперь возможно в случае прохождения им военной службы по призыву или по контракту, службы в войсках национальной гвардии РФ, при призыве на военную службу по мобилизации или пребывании в добровольческих формированиях и участии в СВО.