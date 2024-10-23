Самарский парламент принял ряд социальных законопроектов

22 октября на заседании Самарской губернской думы принят ряд законопроектов, направленных на совершенствование оказания мер поддержки многодетным семьям. Так, депутаты поддержали инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по повышению компенсации платы за обращение с ТКО для многодетных семей с 50% до 75%.
Получателями компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в настоящее время являются более 18 тысяч многодетных семей. Соответствующие поправки внесли в региональный закон «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
В этом же законе решением депутатского корпуса корректируются условия предоставления единовременной денежной выплаты для многодетных семей. Напомним, что при рождении третьего или последующих детей из региональной казны выплачивается семейный капитал в размере 100 тысяч рублей.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников пояснил, что многодетная семья по своему усмотрению и без отчетов будет распоряжаться средствами.
Кроме того, региональным законом «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» расширяется категория многодетных семей. Сохранить статус многодетной семьи и меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком возраста 23-х лет теперь возможно в случае прохождения им военной службы по призыву или по контракту, службы в войсках национальной гвардии РФ, при призыве на военную службу по мобилизации или пребывании в добровольческих формированиях и участии в СВО.
Еще одно законодательное новшество касается условий предоставления многодетным семьям социальной выплаты в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Такая возможность была введена в регионе в мае текущего года. По поручению губернатора Самарской области разработан и принят закон, по которому все многодетные семьи смогут выбирать формат господдержки: социальная выплата или земельный участок. Потенциальными получателями социальной выплаты уже в текущем году могут стать 996 многодетных граждан, объем финансирования составит 249 млн рублей.
Депутатский корпус единогласно поддержал законодательную инициативу главы региона Вячеслава Федорищева, закон принят сразу в двух чтениях.