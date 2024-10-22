В офисе генсека ООН отметили важность БРИКС

Украинский МИД ранее выступил с заявлением, в котором обрушился с критикой на генсека ООН за его решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине. Украинское министерство назвало выбор Гутерреша «неправильным», «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН».
«Генеральный секретарь примет участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, и как он это делает в рамках стандартной практики, посещая заседания организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20», — сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что БРИКС имеет «большое значение для работы ООН», так как организация представляет около половины населения планеты.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.