В НАТО оценили сотрудничество Турции с БРИКС

Он подчеркнул, что сотрудничество Анкары с БРИКС может вызывать вопросы среди стран альянса, однако их оценка этого фактора не повлияет на важность отношений Турции с НАТО. Рютте выразил уверенность, что Турция «есть и всегда будет» членом НАТО, так как «НАТО очень популярно в Турции, и Турция очень популярна в НАТО».