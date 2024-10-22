Первый день саммита БРИКС в Казани: главное

На встрече с Нарендрой Моди Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Индией развиваются как особо привилегированное, стратегическое партнерство. Он отметил стабильный товарооборот и сообщил о предстоящем заседании межправительственной комиссии 12 ноября в Нью-Дели. Президент РФ поддержал идею открытия генконсульства Индии в Казани. В ходе встречи российский президент шутливо заметил, что переводчику не нужно прерывать его, так как Моди понимает все благодаря теплым отношениям стран.