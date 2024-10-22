Первый день саммита БРИКС в Казани: главное

Двусторонние встречи
В рамках саммита БРИКС в Казани прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Путин отметил, что с 2018 года профинансировано 100 проектов в общей сумме на 33 млрд долларов и высоко оценил работу Роуссефф.
На встрече с Нарендрой Моди Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Индией развиваются как особо привилегированное, стратегическое партнерство. Он отметил стабильный товарооборот и сообщил о предстоящем заседании межправительственной комиссии 12 ноября в Нью-Дели. Президент РФ поддержал идею открытия генконсульства Индии в Казани. В ходе встречи российский президент шутливо заметил, что переводчику не нужно прерывать его, так как Моди понимает все благодаря теплым отношениям стран.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия является ценным союзником и другом страны с момента борьбы с апартеидом. Глава российского государства отметил, что товарооборот между РФ и ЮАР вырос на 3% за 8 месяцев и подчеркнул необходимость работы над диверсификацией торговли и инвестиций.
Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани прошли откровенно и конструктивно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуации в мире, включая Украину, с констатацией схожести позиций. Ранее в соцсетях появилось кадры, на которых российский истребитель сопровождает самолет Си Цзиньпина около Казани.
Платежная система БРИКС
На саммите БРИКС обсуждается новая платежная система, которая заменит банковские организации и внедрит механизм передачи финансовых сообщений. Она будет основана на современных подходах с использованием цифровых финансовых активов. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что существующая система стала политизированной, поэтому тема независимой расчетной системы актуальна для участников встречи.
Что на Западе пишут о саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин принимает в Казани крупнейшее собрание мировых лидеров с начала конфликта на Украине. На саммите БРИКС участвуют лидеры 32 стран, высшие должностные лица региональных организаций и генсек ООН Антониу Гутерриш. Путин использует это событие, чтобы продемонстрировать провал попыток США изолировать его.
Государства БРИКС составляют более 35% мировой экономики и стремятся противостоять доминированию США и Запада. Одна из целей — снижение зависимости от доллара, чтобы изолировать себя от западных санкций. Эксперты выражают сомнения в стабильности валюты БРИКС для трансграничных платежей, пишет The New York Times.
С момента прихода к власти в 2003 году президент Реджеп Тайип Эрдоган переосмыслил Турцию как независимую державу, готовую к новым союзам, несмотря на недовольство НАТО. За последнее десятилетие Анкара укрепила связи с Китаем, Россией и Ираном. В сентябре Турция подала заявку на членство в БРИКС, стремясь укрепить свое глобальное влияние и улучшить экономические связи с новыми партнерами.