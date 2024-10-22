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«Три-четыре месяца». На Западе раскрыли последний план США по Украине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Источник: © РИА Новости

«США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца», — отметил он.

По словам эксперта, это главный приоритет сейчас, чтобы не допустить краха Украины при нынешнем президенте. При этом Меркурис добавил, что и ВСУ и западные чиновники уже понимают, что киевский режим проиграл в конфликте.

Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.