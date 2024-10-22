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Последние зарубежные новости за 22 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 22 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Politico: ЕС приготовился к «жесткому удару» и победе над Трампом в торговой войне

Евросоюз готовится к жесткому ответу на возможную торговую войну с США, если Трамп победит на выборах. Европейские дипломаты заявляют, что ЕС разработал план и уверен в своих силах дать отпор.

The National Interest: Британия планирует разместить новые танки Challenger 3 у границ России

Британские танки Challenger 3 будут готовы к эксплуатации к 2030 году, с первыми поставками к 2027 году. Они заменят Challenger 2 и будут развернуты в странах Балтии.

Reuters: Харрис обходит Трампа на три процента на общенациональном уровне

Источник: Reuters

Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 3% в общенациональном опросе, согласно данным Reuters и Ipsos. Харрис поддерживают 46% избирателей, Трампа — 43%. Погрешность составляет два процентных пункта.

Nikkei Asia: страны G7 планируют сохранить активы России замороженными

Страны G7 планируют продолжить блокировку российских активов даже после окончания конфликта. В проекте заявления, подготовленного при активном участии Италии, говорится, что активы останутся замороженными на неопределённый срок. Украине обещают $50 млрд кредита, компенсируя его прибылью от активов.

New York Times: неубедительные итоги референдума в Молдавии разочаровали Запад

Источник: AP 2024

В Молдавии прошел референдум, на котором с минимальным перевесом победили сторонники поправок в конституцию для сближения с Европой. За европейский курс проголосовали 50,46%, против — 49,54%. Результаты высветили глубокие разногласия.