Захарова ответила на угрозу МИД Польши выслать российского посла

Он объяснил решение недавним сообщением о задержании диверсанта. Так, в январе 2024 года во Вроцлаве был задержан гражданин Украины Сергей С. Его обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке поджога лакокрасочного завода в городе.