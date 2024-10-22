Захарова ответила на угрозу МИД Польши выслать российского посла

«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — передает ее слова «РИА Новости».
Ранее в этот день глава польского внешнеполитического ведомства обвинил Россию в попытках совершить диверсию в Польше. Он заявил, что обязан реагировать решительно, поэтому намерен закрыть российское консульство в Познани. По его словам, «убедительные доказательства» о попытке диверсии в стране предоставила польская прокуратура.
Захарова отреагировала на это решение, заявив, что Россия «даст болезненный ответ» на закрытие консульства.
У России три генеральных консульства в республике: в Познани, Гданьске и Кракове.
Кроме этого, позднее Сикорский добавил, что не исключает высылку российского посла, «если диверсионные акты будут продолжаться».
Он объяснил решение недавним сообщением о задержании диверсанта. Так, в январе 2024 года во Вроцлаве был задержан гражданин Украины Сергей С. Его обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке поджога лакокрасочного завода в городе.
Кроме этого, глава МИД Польши 21 октября рассказал TVN24 о признании обвиняемого — Сергей С. заявил, что получил задание от российских спецслужб.