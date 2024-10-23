Разведка Швейцарии предупредила о росте военного потенциала России

В отношении безопасности Швейцарии спецслужба предупредила о расширении гибридных угроз на фоне конфликта на Украине и эскалации силового противостояния во всем мире. По ее мнению, наиболее актуальная угроза в этом плане в настоящее время исходит от России и Китая. SRC также полагает, что от России исходит и наибольшая угроза шпионажа.