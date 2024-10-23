Разведка Швейцарии предупредила о росте военного потенциала России

Конфликт Москвы и Киева превратился в «войну на истощение» и в ближайшие месяцы российский военный потенциал будет еще больше увеличиваться, тогда как США и Европе стало сложнее оказывать Украине жизненно важную помощь: это означает, что время на стороне России, такой вывод сделала Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) в своем ежегодном докладе.
В отношении безопасности Швейцарии спецслужба предупредила о расширении гибридных угроз на фоне конфликта на Украине и эскалации силового противостояния во всем мире. По ее мнению, наиболее актуальная угроза в этом плане в настоящее время исходит от России и Китая. SRC также полагает, что от России исходит и наибольшая угроза шпионажа.
Разведывательное ведомство отмечает расширение военного сотрудничества «группой евразийских автократий»: Россией, Китаем, Ираном и КНДР, что «влияет на региональные войны и кризисы». Спецслужба определяет цель этих государств как ослабление влияния США, противостояние западным принципам политического устройства, изменение статуса-кво и установление собственных сфер влияния.
«Таким образом, в ближайшие месяцы пять конфликтов и кризисов будут представлять особую проблему для западных государств. Доминирующая западная держава, США, будет озабочена президентской избирательной кампанией 2024 года и новой администрацией», — сказано в докладе.
Под пятью конфликтами и кризисами SRC имеет в виду российско-украинский конфликт, войну Израиля с проиранскими группировками на Ближнем Востоке, напряженность вокруг Тайваня, отношения между КНДР и Южной Кореей, а также ухудшение безопасности в Африке, особенно в регионе Сахель.
Российский президент Владимир Путин летом заявил о необходимости технологического обновления военной сферы государства и назвал модернизационные тенденции «важнейшим, определяющим вопросом для нашей страны».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 июня заявил, что Швейцария потеряла свой нейтралитет, больше солидаризируясь с Западом в украинском вопросе. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Швейцария заняла «откровенно антироссийскую позицию», по этой причине доверия к ней больше быть не может.