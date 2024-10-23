Численность населения Украины уменьшилось более чем на десять миллионов человек с февраля 2022 года, заявила представитель Организации Объединённых Наций Флоренс Бауэр.
«Население Украины сократилось более чем на десять миллионов человек», — сказала она в ходе брифинга в Женеве.
Региональный директор по Восточной Европе Фонда ООН добавила, что речь идёт о «крупном сокращении человеческого капитала», который представляет собой «ключевой элемент для восстановления Украины в будущем».
Бауэр подчеркнула, что Украина столкнулась с оттоком населения ещё до конфликта. Она уточнила, что украинцы уезжали из страны в «поисках других возможностей».
«Население старело, а общая его численность снижалась», — заявила Бауэр и отметила, что на Украине, в частности, был зафиксирован один из самых низких уровней рождаемости.
Ранее сообщалось, что украинский глава Владимир Зеленский признал, что украинская молодёжь бежит из страны.