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ООН: население Украины сократилось более чем на десять миллионов

Источник: AP 2024

Численность населения Украины уменьшилось более чем на десять миллионов человек с февраля 2022 года, заявила представитель Организации Объединённых Наций Флоренс Бауэр.

«Население Украины сократилось более чем на десять миллионов человек», — сказала она в ходе брифинга в Женеве.

Региональный директор по Восточной Европе Фонда ООН добавила, что речь идёт о «крупном сокращении человеческого капитала», который представляет собой «ключевой элемент для восстановления Украины в будущем».

Бауэр подчеркнула, что Украина столкнулась с оттоком населения ещё до конфликта. Она уточнила, что украинцы уезжали из страны в «поисках других возможностей».

«Население старело, а общая его численность снижалась», — заявила Бауэр и отметила, что на Украине, в частности, был зафиксирован один из самых низких уровней рождаемости.

Ранее сообщалось, что украинский глава Владимир Зеленский признал, что украинская молодёжь бежит из страны.

ООН