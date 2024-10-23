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Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

По словам замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люка Полларда, «скоро эти пилоты будут летать на украинских истребителях F-16».

Источник: U.S. Air Force

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Двести украинских военных летчиков уже прошли подготовку в Великобритании. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люк Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).

«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы летчиков, которые проходили тренировочный курс королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских [истребителях] F-16. Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — написал он.

Украинские военные летчики начали проходить подготовку в Великобритании с сентября 2023 года.