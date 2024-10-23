Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы летчиков, которые проходили тренировочный курс королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских [истребителях] F-16. Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — написал он.